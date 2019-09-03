Минкультуры принимает заявки на субсидии театрам малых городов

03.09.19 13:14

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ объявило прием заявок на предоставление субсидий из бюджета в 2020 году на поддержку детских и кукольных театров России, а также театров малых городов, население которых до 300 тысяч человек.

"Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Российской Федерации объявляет прием заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2020 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Открыт также прием заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Прием заявок осуществляется до 20 сентября 2019 года, уточнили в министерстве.