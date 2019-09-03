Брянская область направит на борьбу с раком за шесть лет почти 8 млрд рублей

03.09.19 13:17

© РИА Новости. Павел Львов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - На реализацию мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Брянска область в этом году направит 1 млрд 275 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего же объем средств на эти цели на 2019-2024 годы за счет всех источников финансирования составит 7 млрд 894 млн рублей.

"Проектом предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на раннее выявление новообразований, в том числе при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что планируется создать 5 центров амбулаторной онкологической помощи: в 2019 году - на базе Брянской городской больницы № 2, в 2020 году - на базе Клинцовской центральной городской больницы, в 2021 году - на базе Навлинской и Почепской центральных районных больниц, в 2022 году - на базе Жуковской межрайонной больницы.

В пресс-релизе добавляется, что в 2018 году за счет средств областного бюджета на сумму 333 млн рублей приобретено оборудование для диагностики онкологических заболеваний: два компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф,15 УЗИ-аппаратов ,14 рентгенаппаратов, 5 гастроскопов.