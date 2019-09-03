В Воронеже закрыли медцентр, пациентам которого ставили ложные диагнозы

03.09.19 13:23

Фото Александра Левчука

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность медицинского центра в Воронеже, задержаны три подозреваемые в мошенничестве женщины, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что сообщницы арендовали в Воронеже помещение, где предоставляли медицинские услуги без лицензии. Клиентам предлагалось пройти бесплатное обследование, после которого им сообщались ложные сведения о якобы имеющихся у них заболеваниях.

"Работники медцентра убеждали пациентов в необходимости срочного лечения, после чего граждане оплачивали дорогостоящие процедуры, оформив на себя кредитные договоры", - отмечается в сообщении.

Таким образом сообщницы получили доход в 26,5 млн рублей. Подозреваемые задержаны.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).