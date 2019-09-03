Обман зрения: эксперты считают, что продление каникул сделает школьникам только хуже
  
ЧП под Северодвинском: аварию на полигоне связали с созданием новых образцов техники
   
Прибыл с проверкой: Путин рассказал, что будет на месте пострадавших от паводка домов в Тулуне
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.09.19 13:29

Текслер поручил властям Златоуста решить вопрос о выборах мэра до 1 ноября

© РИА Новости. Владимир Трефилов
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил властям Златоуста, где во вторник депутаты приняли отставку главы администрации города Вячеслава Жилина, выбрать нового мэра до 1 ноября.

"Сегодня официально Жилин сложил с себя полномочия, назначен исполняющий обязанности. Основная задача, которая стоит перед властями, чтобы переходный период был как можно меньшим. Чтобы максимально быстро был назначен новый глава городского округа. Я поставил задачу - до 1 ноября закончить процедуру", - сказал Текслер журналистам во вторник.

В свою очередь в пресс-службе горсобрания агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что очередное заседание собрания депутатов должно пройти 26 сентября.

"Возможно, что депутаты соберутся раньше, чтобы обсудить вопрос о назначении конкурса по выбору нового главы администрации", - сказали в пресс-службе.

Закон Челябинской области предусматривает выборы глав администраций муниципалитетов по конкурсу, который проводит комиссия в составе депутатов местных собраний и представителей губернатора (на паритетных началах).

Ранее сообщалось, что депутаты Златоустовского горсобрания на внеочередном заседании во вторник большинством голосов приняли досрочную отставку Жилина.

Временно исполнять обязанности главы будет председатель горсобрания Алексей Карюков.

Жилин в понедельник написал заявление о досрочном сложении полномочий в ответ на требование населения о смене главы администрации. Также ему предлагал уйти в отставку глава региона Текслер.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.09.19 18:10
Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме после инцидента со столкновением лайнеров
.
  03.09.19 17:09
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга
.
  03.09.19 15:25
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
.
  03.09.19 14:27
СПЧ изложит Путин свои выводы о приговорах фигурантам "дела 27 июля"
.
  03.09.19 13:24
Блогер осужден на пять лет за призывы к расправе над детьми силовиков
.
  03.09.19 12:37
Собянин о Беслане: 15 лет назад случилась страшная трагедия
.
  03.09.19 11:09
На Новую Москву приходится около 40% всех договоров долевого участия столицы
.
  03.09.19 10:54
"Макет Москвы" закроют на реконструкцию 1 октября
.
  03.09.19 10:07
Детский омбудсмен Москвы просит прокуратуру разобраться в обстоятельствах задержания журналиста Азара
.
  03.09.19 08:53
Три горнолыжные трассы и два трамплина запустят на Воробьевых горах в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket