Текслер поручил властям Златоуста решить вопрос о выборах мэра до 1 ноября

03.09.19 13:29

© РИА Новости. Владимир Трефилов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил властям Златоуста, где во вторник депутаты приняли отставку главы администрации города Вячеслава Жилина, выбрать нового мэра до 1 ноября.

"Сегодня официально Жилин сложил с себя полномочия, назначен исполняющий обязанности. Основная задача, которая стоит перед властями, чтобы переходный период был как можно меньшим. Чтобы максимально быстро был назначен новый глава городского округа. Я поставил задачу - до 1 ноября закончить процедуру", - сказал Текслер журналистам во вторник.

В свою очередь в пресс-службе горсобрания агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что очередное заседание собрания депутатов должно пройти 26 сентября.

"Возможно, что депутаты соберутся раньше, чтобы обсудить вопрос о назначении конкурса по выбору нового главы администрации", - сказали в пресс-службе.

Закон Челябинской области предусматривает выборы глав администраций муниципалитетов по конкурсу, который проводит комиссия в составе депутатов местных собраний и представителей губернатора (на паритетных началах).

Ранее сообщалось, что депутаты Златоустовского горсобрания на внеочередном заседании во вторник большинством голосов приняли досрочную отставку Жилина.

Временно исполнять обязанности главы будет председатель горсобрания Алексей Карюков.

Жилин в понедельник написал заявление о досрочном сложении полномочий в ответ на требование населения о смене главы администрации. Также ему предлагал уйти в отставку глава региона Текслер.