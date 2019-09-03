Бречалов раскритиковал чиновников за слишком длинные речи на детских праздниках

03.09.19 13:37

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Чиновники и депутаты не должны выступать со слишком длинными речами перед детьми, тем более, если те мерзнут на улице, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании во вторник.

"Когда на открытие детского сада приходит армия чиновников и депутатов и маленькие детки ждут и мерзнут, а каждому хочется выступить - мы для кого это делаем?" - обратился он к участникам совещания.

По его словам, накануне в Ижевске прошло открытие детского сада на улице Баранова, и после этого многие родители пожаловались ему, что им вместе с детьми пришлось стоять на улице, мерзнуть и ждать, пока все пришедшие на мероприятие чиновники и депутаты скажут свои поздравительные речи.

"Вице-премьер говорит (на открытии детсада - ИФ): "Слушайте, тут холодно, я за всех скажу - и давайте запустим". "Нет, я хочу добавить", - сказал один депутат. Второй: "Я хочу добавить. Как это, я же здесь вот, я отсюда". А потом удивляемся, почему у нас рейтинги вниз идут, почему такие комментарии", - сказал Бречалов.

Он назвал произошедшее "цирком", отметив, что выступавшие депутаты даже не имели отношения к строительству этого детского сада. "Они что, строили детский сад? Они там были хотя бы на стройке, чем-то помогли, ну по-честному просто? А потом мне пишут теперь (родители - ИФ): "шесть выступлений, замерзли дети, спасибо за праздник"! Зато у (спикера Гордумы Ижевска Олега - ИФ) Гарина будет фотография на первой полосе, у второго там депутата", - добавил глава Удмуртии.

Александр Бречалов отметил, что в Ижевске есть много объектов, которые требуют вложений, но депутаты не спешат вкладываться в них, предпочитая появляться только на церемониях открытия.

Он подчеркнул, что на ближайшее открытие парашютной вышки в школе юных летчиков в Ижевске будет приглашено только руководство предприятий ОПК, которые вкладывали в ее строительство средства, а иначе "прибежит вся городская дума в полном составе".

"Слушайте, ну заканчивайте! Работать надо!" - резюмировал Бречалов.