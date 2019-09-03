Иностранцы, желающие посетить Калининград, получили уже 40 тыс. электронных виз

03.09.19 13:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Спрос на электронные визы, выдаваемые иностранным туристам для посещения Калининградской области, значительно превысил ожидания, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак журналистам во вторник.

"Электронные визы, как и предполагалось, оказались востребованными иностранными гражданами. По данным пограничного управления Калининградской области на сегодня выдано 40 тыс. виз, а 30 тыс. иностранцев уже посетили регион. Это значительно больше, чем мы ожидали. Предполагалось, что до конца года электронных виз будет выдано 12 тыс.", - рассказал Ермак.

По его словам, важно, что электронные визы получили граждане всех 53 стран, которые определены постановлением правительства РФ. При этом Литва, Польша, Латвия и Германия лидируют по числу выданных документов.

Министр также отметил, что ожидаемое введение электронных виз для посещения иностранными туристами Санкт-Петербурга не должно серьезно снизить интерес зарубежных граждан к Калининградской области. Туда поедут туристы из Эстонии и Латвии.

"К нам в основном приезжают иностранцы из Европы на своих машинах. Сейчас этот интерес к региону наблюдается в Германии и Франции. Тренд, что Калининградская область это интересное место для знакомства с Россией и место для хорошего отдыха, только усиливается", - отметил Ермак.

Как сообщалось, разрешение на оформление бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области получили с 1 июля жители 53 стран.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда.