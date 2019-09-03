Оренбуржье будет сотрудничать с Газпромом в сфере экологической безопасности

03.09.19 13:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Оренбургская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экологии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ, подписанный главой Оренбуржья Денисом Паслером и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, предусматривает сотрудничество в решении практических задач по сохранению благоприятной окружающей среды и охране атмосферного воздуха.

Представители "Газпрома" на постоянной основе будут участвовать в работе областного экологического совета, а также в мероприятиях по обеспечению экологической безопасности региона, отмечается в сообщении.

"Обеспечение экологической безопасности и благополучия жителей региона - одно из значимых направлений нашего взаимодействия с оренбургскими предприятиями ПАО "Газпром". Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды", - цитирует пресс-служба Паслера.

Также стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества: газификацию населенных пунктов, развитие инфраструктуры газомоторного топлива, взаимодействие с другими региональными недропользователями по переработке попутного нефтяного газа на мощностях Оренбургского газового комплекса; социальные проекты.

Пресс-служба "Газпрома", в свою очередь, сообщает, что в рамках программы газификации в 2019 году компания построила и ввела в эксплуатацию газопровод к селу Подлесный в Кувандыкском районе, завершила строительно-монтажные работы на газопроводе к селу Березовка в Кваркенском районе.

На 1 января 2019 года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4% (в среднем по России - 68,6%). На территории региона действует девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) "Газпрома", планируется строительство еще двух на трассе М-5 "Урал".

Между "Газпромом" и правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.