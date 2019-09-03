Спортивный кластер создадут в Волгоградской области на месте горевшего стадиона

03.09.19 13:54

© РИА Новости. Валерий Мельников

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Многофункциональный спортивный комплекс появится в городе Волжском Волгоградской области на месте пострадавшего от пожара стадиона и на прилегающей к нему территории, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона во вторник.

"Сегодня в ходе рабочей поездки в Волжский губернатор Андрей Бочаров посетил стадион имени Логинова. Глава региона поставил задачу проработать вопрос о создании на этой территории нового спортивного кластера областного масштаба. К реализации проекта по решению главы региона приступят в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пожар в 2018 году уничтожил многофункциональный спортивный зал с раздевалками и санузлами. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится бассейн и ряд других площадок. По просьбе горожан Бочаров принял решение включить стадион Волжского в областную трехлетнюю программу развития города.

"Учитывая большую востребованность занятий спортом у жителей Волгоградской области, мы готовы взять территорию стадиона имени Логинова за основу развития спортивного кластера и приступить к реализации проекта уже в следующем году. Важно продумать и принять решение о строительстве серьезного спортивного комплекса, который будет включать большое количество плосткостных сооружений для всепогодных занятий", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Планируется, что на прилегающей к стадиону территории будет построены новые и реконструированы действующие объекты инфраструктуры для занятий спортом, в том числе командным, а также для проведения соревнований самого высокого уровня. Дополнительные возможности для занятий водными видами спорта обеспечит территориальная близость реки Ахтуба и реализация масштабного проекта по ее обводнению.

"Новый кластер станет базовым центром для дальнейшего комплексного развития спорта, в том числе детского, в Волгоградской области", - подчеркнули в пресс-службе.