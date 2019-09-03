Специалисты выявили онкологию у 17% жителей Башкирии, обследованных в рамках акции

03.09.19 13:57

© РИА Новости. Евгений Самарин

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Врачи ФГБУ "НМИЦ радиологии" обследовали 500 сотрудников крупнейших предприятий Башкирии, у более 17% из них обнаружены различные заболевания.

"Более 500 сотрудников крупнейших градообразующих предприятий Башкирии прошли диагностику по раннему выявлению онкологических заболеваний. Обнаружено 87 случаев впервые выявленных заболеваний, семь из которых имеют подозрение на злокачественные", - сообщила пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии".

По словам главного врача республиканского онкодиспансера Аделя Измайлова, для уточнения диагноза пациенты пройдут дополнительное обследование в медицинских учреждениях республики. Он отметил, что в рамках проекта республика получила помощь от специалистов института, кроме того, в Салавате состоялась просветительская акция.

Как сообщалось, всероссийская акция "Онкопатруль", формат которой предполагает выезд врачей на крупнейшие предприятия в субъектах РФ, состоялась в августе в Стерлитамаке и Салавате. Скрининг в рамках нацпроекта "Здравоохранение" прошли сотрудники АО "Башкирская содовая компания" и АО "Салаватстекло", а также жительницы Стерлитамака.

В настоящее время в региональном Минздраве анализируют итоги реализованного проекта, планируется продолжить мероприятия по ранней онкодиагностике.