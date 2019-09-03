Прокуратура выявила практику поборов в школах Архангельска

03.09.19 13:59

© РИА Новости. Илья Питалев

3 сентября. Interfax-Russia.ru - В девяти школах Архангельска выявлены нарушения законодательства при привлечении добровольных пожертвований родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

"Прокуратурой Архангельска (...) установлено, что до сих пор не изжита практика привлечения на нужды школ средств родителей учащихся, в том числе сбор денег родительскими комитетами, что противоречит законодательно закрепленному критерию добровольности осуществления благотворительной деятельности, принципам доступности и бесплатности общего образования", - говорится в сообщении.

Так, выявлены грубые нарушения в связи с требованиями с родителей средств для ремонта и приобретения рабочих тетрадей в школе №51 Архангельска. В этой же школе и ряде других образовательных организаций локальными нормативными актами эти вопросы регламентированы в нарушение требований закона.

По протестам прокуратуры города отменены незаконные локальные акты школ №8, 17, 22, 27, 48, 50, 51, 52, 54 в столице Поморья.

"Нередко родительскому комитету передаются неоправданно широкие полномочия по содействию в привлечении добровольных пожертвований родителей, определению рекомендаций о размере взноса и сроках его внесения, по выяснению материальных и иных ресурсов семей обучающихся", - отмечает ведомство.

В 2018 году прокуратура Архангельской области выявила 256 случаев поборов в школах: под видом добровольных пожертвований и благотворительной деятельности с родителей собирали деньги на средства личной гигиены, ремонты школ, оборудование кабинетов.

"Таким образом, несмотря на ранее принятые меры прокурорского реагирования, органами местного самоуправления ситуация коренным образом не изменена, поборы с родителей не исключены и в текущем году, контроль департамента образования за деятельностью подведомственных организаций ослаблен", - заключает пресс-служба.

Прокуратурой города внесено представление заместителю главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам.