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03.09.19 14:12

"Сентябрьский" период ЕГЭ начался в России

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила о начале дополнительного периода проведения единого государственного экзамена.

"Дополнительный период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 3 по 20 сентября, экзамены в дополнительные сроки сдадут около 10 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Сдавать экзамены в дополнительный период - или в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11-го класса, либо получившие "двойку" по обязательным ЕГЭ - русскому языку и математике. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 г., не допускаются на экзамены в сентябре.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, требования к безопасности ЕГЭ в сентябре такие же, как к основной кампании единого государственного экзамена летом.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - сказал Кравцов, которого цитируют в пресс-службе.

3 сентября в России проходит дополнительный ЕГЭ по русскому языку, его будут сдавать порядка 2,2 тысяч участников. 6 сентября будет проведен ЕГЭ по математике базового уровня, его будут сдавать порядка 9,3 тысяч человек. Завершится дополнительный период 20 сентября резервным днем, в который можно будет сдать и русский язык, и базовую математику.

Экзамены в дополнительный период пройдут во всех регионах России, для их проведения будет организовано 153 пункта проведения экзаменов, в том числе два пункта на базе медицинских учреждений и семь пунктов на дому. Проведение ЕГЭ в сентябрьские сроки будет задействовано около 3,6 тысяч организаторов, около 400 технических специалистов и более 300 общественных наблюдателей. Практически во всех пунктах проведения экзаменов, отмечают в пресс-службе Рособрнадзора, будет организовано онлайн-видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов в пункте приема экзамена.

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