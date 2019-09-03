Стыковочные рейсы "ЮТэйр" в Нижневартовске задержали из-за попадания птицы

03.09.19 14:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Рейсы авиакомпании "ЮТэйр" Нижневартовск-Уфа со стыковками в ряде городов был задержаны во вторник из-за попадания птицы в воздухозаборник в аэропорту вылета, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейсы Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень-Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим "ЮТэйр" заменила самолет, резервный борт прилетел из Сургута.

По данным сайта аэропорта Ханты-Мансийска, рейс выполнялся на самолете ATR-72. Рейс из Нижневартовска прибыл в Ханты-Мансийск в 10:35 по местному времени (8:35 мск) с двухчасовой задержкой.

Из Тюмени в Уфу рейс вылетел уже с задержкой в 3 часа - в 13:45 по местному времени (11:45 мск), сообщается на сайте тюменского аэропорта "Рощино".