СПЧ изложит Путин свои выводы о приговорах фигурантам "дела 27 июля"

03.09.19 14:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) внимательно изучит решения судов по делам о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов 27 июля в Москве и представит выводы президенту РФ.

"Мы не вправе вмешиваться в ход предварительного следствия и каким бы то ни было образом давить суд. Но Совет внимательнейшим образом изучит все решения судов по делам, связанным с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и участием в массовых беспорядках, подготовит свои выводы и представит их в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину", - сообщил "Интерфаксу" глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что Совет внимательно следит за всеми делами, связанными с массовыми акциями в Москве, которые сейчас расследуются правоохранительными органами.

Комментируя приговор, вынесенный первому фигуранту "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву, который получил три года колонии, Федотов отметил, что "оценивать обоснованность решения суда довольно сложно".

"Поскольку дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств", - пояснил он.

Тверской суд Москвы во вторник приговорил Подкопаева к трем колонии общего режима за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

"Суд приговорил: признать Подкопаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья), и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Александр Меркулов.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Процесс занял около одного часа.

Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля.

Согласно фабуле уголовного дела, "в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

В суде Подкопаев заявил, что у него не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Защита попросила дать ему условный срок.

Также Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца. Молодого человека признали виновным в нападении на полицейского на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Беглеца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья), и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор во вторник судья Анатолий Беляков.

Дело Беглеца было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Согласно фабуле дела, 27 июля Беглец, участвуя в не согласованном с органами исполнительной власти публичном мероприятии на пересечении улицы Большая Дмитровка и Камергерского переулка, препятствуя работе сотрудников правоохранительных органов, сзади схватил потерпевшего - прапорщика полиции Никитина - за руку и одернул ее, тем самым причин последнему физическую боль.

В суде Беглец заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Его адвокат Станислав Рыбчинский сообщил суду, что подзащитный готов возместить моральный вред потерпевшему и ранее направил в его адрес 10 тыс. рублей.

Беглец - 26-летней уроженец Молдавии. Имеет на иждивении двух детей - дочь и сына 2017 и 2019 годов рождения. В настоящее время, по его словам, занимается индивидуальным предпринимательством.

Ранее Беглец был привлечен к уголовной ответственности как подозреваемый в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Позднее следствие изменило квалификацию его действий и предъявило обвинение в насилии в отношении представителя власти, которое он признал.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.