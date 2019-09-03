Трассу М-11 полностью откроют до конца года

03.09.19 14:38

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Седьмой участок скоростной платной трассы "Москва - Санкт-Петербург" М-11 с 543 по 646 километр открылся в Новгородской области, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии открытия.

"Сегодня открываем предпоследний, седьмой участок М-11, подчеркиваю предпоследний, кроме того, надеюсь, что до конца года откроем крайний участок",- сказал в ходе церемонии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Он добавил в ходе общения с журналистами, что трасса будет доступна, если соизмерять время, удобство, безопасность с той небольшой платой, которая будет взыматься.

"Все строительно-монтажные работы (по сооружению трассы М-11 - ИФ) будут завершены в сентябре, дальше будут оформляться документы на ввод в эксплуатацию, думаем, у нас на это уйдет около месяца. Конец октября - середина ноября - это реальный срок (полноценного открытия всей трассы - ИФ)", - сказал в свою очередь глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

С открытием седьмого этапа трассы М-11 появляется возможность проехать от Твери до федеральной дороги А-120. Стоимость поездки по седьмому участку 280 рублей, по всем семи участкам - 1,05 тыс. рублей.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участках 543 - 646 км и 646 - 684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.