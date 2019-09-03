Минтранс РФ поддержал идею строительства новой платной трассы Москва-Казань

03.09.19 14:45

© РИА Новости. Владимир Песня

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта РФ поддерживает идею строительства новой скоростной платной трассы Москва-Казань, сообщил первый замминистра Иннокентий Алафинов журналистам во вторник.

"Минтранс всегда последователен в своем предложении, на сегодняшний день с учетом той проработки, которая велась на протяжении долгого времени, и тех оценок, которые делали и ВШЭ, и иностранные консультанты, мы продолжаем предлагать строительство новой автомобильной дороги в направлении Урала, чтобы дальше уйти к 2030 году до Уральского хребта",- сказал он.

По его словам, Минтранс с учетом всех обсуждений предложил план улучшения безопасности на существующей трассе М-7. "То есть не увеличение скоростного режима, не обеспечение пропускной способности, а именно обеспечение безопасности. Мы считаем, что должны быть транзитные магистрали и должны быть магистрали свободного передвижения",- сказал он.

Алафинов также отметил, что частичной реконструкции М-7 быть не может: "Ее надо или реконструировать, или не реконструировать". "Реконструкция М-7 обойдется в 449 млрд бюджетных денег, строительство новой дороги будет стоить 312 млрд рублей бюджетных денег, плюс еще 216 млрд рублей внебюджетных денег. Бюджет потратит меньше (в случае строительства новой, а не реконструкции старой трассы - ИФ). Если реконструировать М-7 до первой категории, то ее надо содержать за бюджетные деньги. Новая дорога за счет сбора платы позволит не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что "Автодор" готовит проект скоростной платной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань (в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай). Общая протяженность трассы составит 729 км. Предполагается, что на трассе будет реализована система платы по принципу "свободный поток".

В начале июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил госкомпании "Автодор" начать подготовку документов по планировке территории под строительство дороги Москва-Казань. При этом Дитрих отмечал, что проект "не только актуальный, но и очень перспективный". Дитрих добавил, что проект обсуждался на встрече с казахстанскими коллегами, а двухэтапное развитие коридора Европа - Западный Китай "было заложено в наших межправительственных соглашениях".

Идею строительства платной трассы Москва-Казань ранее также поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Как сообщалось, независимый оценщик AECOM оценил проект реконструкции автотрассы общего пользования М-7 "Волга", которая считается альтернативой новой платной скоростной трассы Москва-Казань, в пределах 139 млрд рублей. Такие выводы в середине июля были направлены в профильные ведомства, сообщал "Интерфаксу" источник, видевший документ с оценкой стоимости проекта.