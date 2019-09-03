Медведев требует ускорить внесение в ГД закона о наказании за картели при госзакупках

03.09.19 14:50

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в ближайшее время закончить работу над законопроектом, усиливающим ответственность за картельный сговор в сфере госзакупок.

"Знаю, что законопроект практически подготовлен, нужно завершить подготовку в целом и как можно быстрее направить в Государственную Думу", - сказал Медведев на совещании в подмосковных Горках во вторник.

Поправками предлагается усиление уголовной и административной ответственности за заключение картельных соглашений, будет создан реестр участников картелей, которые будут лишены права на участие в государственных закупках. Реестр, подчеркнул Медведев, должен быть создан таким образом, чтобы контролировались реальные бенефициары картелей.

Кроме того, законопроект предполагает появление новых административных составов за нарушения законодательства о закупках со стороны заказчика и оператора электронной площадки - в том числе за несоблюдение сроков оплаты по контракту.

"Надо это завершить в ближайшее время и внести на заседание правительства", - подчеркнул председатель правительства.

Он отметил, что поручение разработать поправки было дано ФАС после серии совещаний с главами регионов России - губернаторы, по словам Медведева, жалуются на недобросовестность участников госзакупок и срыв планов по модернизации школ, больниц и дорог.

"Сколько мы это ни обсуждали с губернаторами, они все бесконечно на это жалуются, что это превратилось в средство манипуляции: (поставщики - ИФ) делают заявки, а потому все срывают", - сказал премьер.