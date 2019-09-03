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03.09.19 14:58

Минутой молчания почтила Северная Осетия память жертв теракта в Беслане

© РИА Новости. Антон Подгайко
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-летию трагедии в Беслане, завершаются в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Утром в школе N1 Беслана прошла литургия. В 13:05 после двух ударов колокола на всей территории Северной Осетии объявлена минута молчания.

"3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад произошел чудовищный теракт против неприкосновенного, самого святого - детей и женщин. Мы склоняем головы в память о жертвах бесланской трагедии, других страшных террористических атак. Такое никогда не должно повториться. Помним... Скорбим...", -написал в своем инстаграм-аккаунте глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Школьники Карачаево-Черкесии в память о жертвах теракта в Беслане выпустили в небо сотни белых шаров.

В митинге у мемориала жертвам теракта в селе Коста-Хетагурова приняли участие глава КЧР Рашид Темрезов, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Максим Владимиров, официальная делегация Северной Осетии-Алании во главе с министром по делам национальных отношений Асланом Цуциевым, а также жители региона.

Траурное мероприятие началось с молебна и обряда дуа, которые совершили православные и мусульманские священнослужители.

Участники митинга выразили солидарность в том, что противодействие терроризму должно стать приоритетным направлением не только правоохранительных органов, не только органов власти, но и всего многонационального народа России.

Собравшиеся возложили венки и живые цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане и почтили их память минутой молчания.

В завершение памятной акции школьники выпустили в небо множество воздушных шаров белого цвета, символизирующих светлую память о безвинно погибших жертвах теракта.

Панихида по погибшим в Беслане также прошла в Москве в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское Подворье). Затем на площади перед храмом состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта в бесланской школе.

"Сколько бы времени ни прошло, мы будем поминать погибших детей и их родных, будем склонять головы у могил отважных бойцов, не пожалевших жизни ради спасения заложников. И не только в сентябрьские дни, как сегодня, когда мы возлагаем цветы и чтим минутой молчания память погибших, а всегда, когда оказываемся у мемориальных мест, связанных с именами жертв", - сказал заместитель председателя правительства Северной Осетии - полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев журналистам после церемонии.

Он напомнил, что напрямую с бесланским терактом связано учреждение новой памятной даты России - Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

"Задача каждого из нас сделать все возможное для того, чтобы наши дети больше никогда не знали катастроф, подобных той, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после", - подчеркнул Джанаев.

Митинги в День солидарности в борьбе с терроризмом, где отдают дань памяти жертв терактов, проходят 3 сентября по всей России.

В самом Беслане крестный ход с портретами погибших следует от школы к мемориальному комплексу "Город ангелов". На Мемориальном кладбище прозвучат фамилии и имена погибших. Цветы и венки возложат к памятнику "Древо скорби" и могилам. Будет проведена заупокойная служба.

В 21:00 в "Городе ангелов" запустят светящиеся фонарики.

Как сообщалось, с 1 сентября во дворе школы N1 Беслана звучит траурная музыка, а по вечерам зажигаются свечи.

Школа N1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

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