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03.09.19 15:25

Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле

© РИА Новости. Илья Питалев
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного археологического музея на территории московского Кремля, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса составит 1 508 кв.м. Пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Также из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом.

Согласно проекту, на минус первом этаже будущего музея разместятся вестибюль, гардероб, пост охраны и служебные помещения, на минус втором - холл, зал музея, аппаратную мультимедийного оборудования и технические зоны.

Экспозицию музея составят подлинные археологические раскопы, предметы, найденные во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции.

Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. В 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования.

В ходе обследования сохранившихся под корпусом подвальных помещений ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов. В результате на базе подземного сооружения было решено создать археологический музейный комплекс.

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