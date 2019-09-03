ТИНРО открыло научную станцию на Шикотане для изучения водных биоресурсов

03.09.19 15:12

Фото с сайта Тихоокеанского филиала ФГБНУ ВНИРО

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Научно-исследовательская станция НИС "Океаническая" Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) начала работу на острове Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области), сообщает пресс-служба института во вторник.

"НИС "Океаническая" в течение ближайших месяцев будет обеспечивать рыбаков оперативной информацией и рекомендациями для промысла сайры, скумбрии и сардины. Основной задачей станции является комплексное изучение водных биоресурсов, условий обитания и перспектив промысла в Южно-Курильском районе", - говорится в сообщении.

"Динамично меняющаяся в последние годы численность биоресурсов курильских вод, в числе которых сардина, скумбрия, сайра, кальмар, минтай и треска, требует системного мониторинга для их рационального использования. Кроме того, исходя из современных экономических условий, значительно выросла актуальность научных изысканий в области развития ресурсосберегающих техник и технологических процессов рыбопереработки", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора ВНИРО, руководителя ТИНРО Алексея Байталюка.

По данным пресс-службы, остров Шикотан в качестве места базирования был выбран не случайно. Во-первых, это достаточно удобное место с точки зрения логистики, с доступностью районов промысла, наличием причальных и обрабатывающих мощностей, круглогодичным циклом доставки уловов на береговые предприятия (более 400 заходов промысловых судов в год). На острове находятся 2 радиостанции и налажен радиообмен с судами, а также располагаются 3 производственных площадки, где есть возможность проведения технологических работ.

Сама НИС "Океаническая" находится в поселке Крабозаводском. Здесь расположен мощный современный высокотехнологичный завод ЗАО "Курильский рыбак", позволяющий ученым проводить исследования и испытания технологий переработки, хранения, консервирования, транспортировки, а также получать доступ к биологической информации о добытых объектах - их размерах, возрасте, стадиях зрелости и жирности, что особенно актуально в период активного промысла.

"Ученые рассчитывают, что новая станция позволит сделать очередной рывок в развитии комплексных ресурсных исследований и усовершенствовать управление промыслом на Дальневосточном бассейне", - отмечает пресс-служба.