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03.09.19 15:34
Минобороны РФ: штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков", - заявили в Минобороны РФ.
"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сказали в военном ведомстве.
Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач". Экипаж - два летчика.
Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.
Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.
Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3.
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