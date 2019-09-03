Минобороны РФ: штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье

03.09.19 15:34

© РИА Новости. Михаил Патлис

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, ведутся поиски двух летчиков, сообщили в Минобороны РФ.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков", - заявили в Минобороны РФ.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сказали в военном ведомстве.

Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач". Экипаж - два летчика.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 экземпляров Су-25.

Существует несколько версий модернизированного Су-25. Самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3.