Власти Калининградской области могут ввести ограничения на посещение Куршской косы

03.09.19 15:23

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Экология национального парка "Куршская коса" может серьезно пострадать от увеличивающегося турпотока, сообщил журналистам министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

"Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих, как на своих автомашинах, так и на автобусах в рамках экскурсионной программы. Можно загнать туда большое количество туристических автобусов, но при этом мы тогда будем наносить экологический ущерб нацпарку", - сказал Ермак.

По его словам, есть исследования, согласно котором без последствия для экологии посетить нацпарк может один миллион человек в год. Если людей будет больше, начнется необратимый для экологии процесс.

"В Калининградской области живет миллион человек, и приезжает туристов сейчас полтора миллиона. В скором времени, если такой тренд будет увеличиваться, не каждый турист и не каждый калининградец попадет на Куршскую косу. Здесь надо будет вводить какие-то ограничительные меры", - заявил министр.

Он отметил, что режим посещения косы требует сбалансированного подхода. Это касается, прежде всего, пиковых нагрузок в летнее время, когда жители области едут на своих машинах на пляжи косы. По мнению Ермака, экологическую нагрузку удастся снизить после того, как в нацпарке будет построена велодорожка, которая примет часть туристов, приехавших в Зеленоградск.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нацпарка, сотрудники учреждения постоянно ведут рекреационный мониторинг туристических маршрутов косы. В настоящее время превышения их технических возможностей нет. Если будут - маршруты могут быть закрыты. При этом основную проблему для косы представляют неорганизованные посетители, которые приезжают на личных машинах и ставят их вне парковочных мест.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).