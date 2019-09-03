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03.09.19 15:30

Крым получил первую партию цитрусовых из Сирии

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Крым и Сирия обменялись первыми партиями товаров в рамках работы совместного торгового дома, сообщил глава региона Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Продолжается движение в том же направлении. Мы уже предварительно грузы отправлять начали: первые сирийские цитрусовые пришли в республику Крым, мы зерновые отправляли в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Процесс начался, торговый дом наращивает обороты", - сказал Аксенов по итогам поездки крымской делегации в Дамаск, которая состоялась в конце августа.

По его словам, в Сирии прошли встречи с представителями посольств и министрами. Детали переговоров глава Крыма раскрыть пока отказался, итоги поездки он пообещал подвести 10 сентября.

"Там идут деликатные процессы, а переговоры не всегда можно озвучивать в публичном поле", - пояснил Аксенов.

Первые договоренности об экономическом сотрудничестве между Крымом и САР были достигнуты в ходе визита крымской делегации в Сирию в середине октября 2018 года. В конце прошлого года был зарегистрирован Крымско-сирийский торговый дом.

Сирийская делегация посетила Крым в апреле 2019 года, она приняла участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Тогда Аксенов сообщал "Интерфаксу", что республика начала поставлять в Сирию зерно, но есть проблемы с обратной загрузкой судов. Согласно его прогнозам, грузооборот между Крымом и Сирией по итогам года составит 150 тыс. тонн.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" зарегистрировано в Симферополе в декабре 2018 года, директор - Сергей Голяндин. 100% доли в уставном капитале принадлежит республиканскому ГУП "Крымрегионторг", которое находится в ведении регионального министерства промышленной политики.

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