Ведомства подготовили проект распоряжения о создании игорной зоны в Ялте

03.09.19 15:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Проект распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны в Крыму подготовлен и проходит согласование, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансово-экономического блока.

Игорная зона, согласно проекту документа, будет называться "Золотой берег". Она расположится на территории городского округа Ялта в границах земельного участка площадью около 150 тыс. кв. м.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов уточнил "Интерфаксу", что выделенный под игорную зону участок находится в районе поселка Кацивели, входящего в состав городского округа. Участок расположен за пределами населенного пункта, как того требует федеральное законодательство.

"Все движется в плановом режиме. Насколько мне известно, в сентябре или октябре должны произойти какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке", - сказал он.

Как сообщалось, власти Крыма выбрали участок под игорную зону в 2018 году. Глава республики Сергей Аксенов в марте прошлого года заявлял, что проектом готов заняться крупный оператор, при этом название компании не уточнил. В качестве предварительного срока ввода в эксплуатацию объектов казино он называл конец 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 года. Сроки строительства игорной инфраструктуры на полуострове переносились уже несколько раз.