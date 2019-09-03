Рейс из Самары в Ларнаку задержался на шесть часов из-за трещины стекла в кабине пилотов

03.09.19 16:37

© РИА Новости. Николай Хижняк

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Задержка на шесть часов рейса авиакомпании "Россия" по маршруту "Самара-Ларнака (Кипр)" произошла во вторник в международном аэропорту "Курумоч" из-за трещины на стекле в кабине пилотов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

"Boeing 737-800 готовился на вылет в Самаре. В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6:45 (5:45 мск) обнаружена поломка: образование трещины на переднем стекле второго пилота", - рассказала Фроловская.

По ее словам, чтобы отправить пассажиров в пункт назначения, был вызван дополнительный борт из аэропорта "Внуково", который прибыл в аэропорт "Курумоч" в 12:55 (11:55 мск).

"Пассажиры вылетели дополнительным судном в 14:16 (13:16 мск). Задержка вылета составила 6 часов 16 минут. На рейс зарегистрировано 168 пассажиров, в том числе 21 ребенок в возрасте до 12 лет и двое детей младше двух лет", - отметила Фроловская.

Информация о задержке авиарейса направлена Санкт-Петербургскому транспортному прокурору для проведения проверки и решения вопроса о привлечении эксплуатанта к административной ответственности.