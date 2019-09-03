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03.09.19 17:09

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга

© РИА Новости. Владимир Федоренко
3 сентября. Interfax-Russia.ru - Троицкий суд Москвы признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения в связи с несогласованной акцией 31 августа в Москве.

"Соболь признана виновной по ч.8 ст.20.2 КоАП (Повторное нарушение правил организации митинга), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Алексеева во вторник.

Ранее в МВД сообщили, что по факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий". Прокуратура в свою очередь предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы.

Тем не менее, участники мероприятия собрались днем в субботу, 31 августа, на Чистых прудах.

Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе столичной полиции журналистам сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы в субботу приняли участие около 750 человек. Задержаний не было.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все они были отклонены. Причем в ответах на заявки по 31 числу не было предложено альтернативное место проведения мероприятий. В ответе на заявку говорилось лишь о невозможности обеспечить безопасность участников акции из-за большого количества мероприятий в этот день. Суды встали на сторону мэрии.

31 августа в Москве должен был пройти также митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, который подвергал их физическому и сексуальному насилию. Это мероприятие мэрия не согласовала, потому организаторы приняли решение колонной присоединиться к шествию оппозиции.

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