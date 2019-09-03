Обнаружены пилоты разбившегося Су-25 в Ставрополье

03.09.19 17:11

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесского видели момент крушения штурмовика Су-25УБ, который во вторник потерпел крушение на Ставрополье.

"Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии - нам неизвестно", - заявили "Интерфаксу" в администрации Советского городского округа.

По словам собеседника агентства, на месте крушения работают экстренные службы.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.