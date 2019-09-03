Миллер обсудил в Китае поставки газа с Дальнего Востока России и по "западному" маршруту

03.09.19 17:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер в ходе визита в Китай обсудил с заместителем премьера Госсовета страны Хань Чжэном и председателем совета директоров CNPC Ван Илинем поставки трубопроводного газа в Китай, говорится в сообщении российской компании.

Отдельное внимание стороны уделили проектам поставок газа с Дальнего Востока России и по "западному" маршруту.

Кроме того, стороны обсудили статус работ по подготовке к началу поставок газа по "восточному" маршруту 1 декабря 2019 года. Миллер сообщил, что в августе Чаяндинское месторождение было подключено к газопроводу "Сила Сибири".

"Газовый рынок Китая продолжает стремительный рост, только за один текущий год потребление газа в КНР увеличится на объем, сопоставимый с мощностью "Силы Сибири", - цитируются в сообщении слова Миллера.

На встречах также шла речь о взаимодействии в сфере подземного хранения газа и газовой генерации на территории КНР.