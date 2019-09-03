Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме после инцидента со столкновением лайнеров

03.09.19 18:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 сентября. Interfax-Russia.ru - Столкновение двух лайнеров в Шереметьево не повлияло на работу аэропорта, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис.

"Сегодня в аэропорту Шереметьево в 15:53 (мск) самолет B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задел крылом законцовку крыла лайнер авиакомпании "Аэрофлот" А-330, рейс SU 202 Москва-Пекин. Событие не отразилось на операционной деятельности аэропорта. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал Генис.

По его словам, буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

На борту ВС находилось 229 пассажиров. Пострадавших нет.

"Пассажиры рейса Москва-Пекин были оперативно высажены с борта самолета и доставлены в пассажирский терминал", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Шереметьево". По его словам, самолёт, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим авиалайнером, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту инцидента. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" сообщили, что вылет пассажиров рейса Москва-Пекин запланирован в 18:45 после замены воздушного судна. "Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - добавили в компании.