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04.09.19 06:19

Восточный экономический форум в среду открывается во Владивостоке

© РИА Новости. Евгений Биятов
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) начинает свою работу в среду, 4 сентября, во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, его работа завершится в пятницу, 6 сентября.

Форум 2019 года - юбилейный, он проходит в пятый раз. В его рамках состоится порядка 70 тематических сессий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги и деловые завтраки. Кроме того, в дни форума пройдут Общественный совет Северного морского пути, Форум СМИ России и Китая, презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и другие сопутствующие мероприятия.

Первый день форума будет посвящен обсуждению таких тем, как высокотехнологичный бизнес, доступность финансовых услуг, лесоперерабатывающая отрасль, добыча твердых полезных ископаемых, специальные административные районы, нефтехимия, инвестиции в рыбную отрасль.

Центральным событием форума станет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамада.

В программе завершающего дня форума - дискуссии о гражданской активности и волонтерстве на Дальнем Востоке, условиях жизни в макрорегионе, центрах притяжения востока страны, стратегии ЖКХ - 2035, роли молодежи в создании и развитии комфортной городской среды.

В числе участников форума министры РФ, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф, генеральный директор ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) Павел Грачев, президент ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) Михаил Осеевский, председатель правления ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) Николай Шульгинов, генеральный директор группы компаний "ЕСН" Борис Красновский. Всего в форуме примет участие порядка 6 тыс. человек из 60 стран мира.

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