Асфальтирование главной дороги Сахалина планируют завершить в 2024 году

04.09.19 06:27

© РИА Новости. Александр Вильф

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Решение об ускоренном асфальтировании главной автотрассы Сахалина, соединяющей юг с севером острова, принято на совещании, которое во вторник в Южно-Сахалинске провели министр транспорта РФ Евгений Дитрих и временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Министр транспорта отметил, что инициатива врио Лимаренко по переводу главной транспортной артерии острова в федеральное подчинение позволит заасфальтировать ее ускоренными темпами", - говорится в сообщении.

"Сегодня реконструкция дороги идет за счет средств регионального бюджета. Ремонтируют 11 участков, работу на семи из которых завершат к концу следующего года. Эти отрезки трассы мы переведем в федеральную собственность по мере их готовности, а остальные станут федеральными уже в начале 2020 года. Будем помогать Сахалину, чтобы ускорить асфальтирование главной дороги региона: в общей сложности выделим на это 28 млрд руб.", - цитирует пресс-служба слова Дитриха.

Общая протяженность автотрассы составляет 856 км, из которых 248 км находятся сегодня в грунтовом исполнении. По инициативе врио заасфальтировать их планируется до конца 2024 года с участием федерального бюджета, тогда "высвободившиеся в региональном бюджете деньги направят на ремонт других областных и муниципальных дорог".

"Передача трассы Южно-Сахалинск - Оха в федеральную собственность - одно из важнейших решений по развитию транспортной доступности региона. С 2021 года дорогу будут достраивать только за счет средств федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова Лимаренко.