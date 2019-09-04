Комиссия по оценке ущерба от паводка создана в Комсомольске-на-Амуре

04.09.19 06:32

© РИА Новости. Михаил Мордасов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Комсомольска-на-Амуре, где остается наиболее сложная паводковая обстановка, создали комиссию по оценке ущерба, нанесенного "большой водой", сообщает пресс-служба администрации города.

"В администрации города создана комиссия по оценке ущерба имущества граждан, попавших в зону подтопления. Также подписано постановление об определении зон подтопления, которое по мере необходимости будет актуализироваться", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пик паводка подходит к Комсомольску-на-Амуре. Гидрологи прогнозируют к 9 сентября уровни воды до 820 см.