Росатом внес в правительство программу развития Севморпути до 2030г

04.09.19 06:36

© РИА Новости. Сергей Ещенко

4 сентября. Interfax-Russia.ru - ГК "Росатом" внесла в правительство план инфраструктурного развития Северного морского пути до 2030 года, сообщил глава корпорации Алексей Лихачев.

"Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути", - сказал он на заседании общественного совета по Севморпути, прошедшего в рамках ВЭФ-2019.

План развития СМП до 2035 года рассматривался на заседании госкомиссии по Арктике в июле.

Тогда вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктики, указал руководству "Росатома" на неполную программу развития инфраструктуры СМП и попросил вместе с Минтрансом вопрос подготовить в полном объёме.

В дирекции Северного морского пути "Росатома" между тем заявляли, что подготовленный корпорацией проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года содержит "все необходимые меры и готов к подписанию".