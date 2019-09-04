Сбербанк профинансирует строительство инфекционной больницы в затопленном Тулуне

04.09.19 06:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России примет участие в строительстве инфекционного отделения Тулунской центральной районной больницы (ЦРБ), о котором жители Тулуна попросили президента РФ Владимира Путина во время его третьего приезда в зону иркутского наводнения.

Глава банка Герман Греф и губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудили планы по строительству инфекционного отделения ЦРБ 3 сентября в Тулуне, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Регион совместно с муниципалитетом возьмут на себя обеспечение проекта земельным участком, решат проблему коммуникаций и получения разрешений на строительство. Само строительство будет вести ПАО Сбербанк за счет собственных ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокращения сроков строительства "будет выбран лучший из типовых проектов".

"Мы договорились с губернатором Иркутской области о том, что все вопросы должны решаться быстро, без бюрократических проволочек. Инфекционное отделение должно быть введено в строй как можно быстрее, чтобы жители могли получать качественное медицинское обслуживание", - цитирует пресс-служба Грефа.