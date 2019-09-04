Центральный федеральный округ представил на ВЭФ более 200 проектов с инвестициями более $15 млрд

04.09.19 08:15

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), открывшемся в среду во Владивостоке, 208 инвестиционных проектов на общую сумму $15 млрд, сообщил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"В настоящее время предлагается 208 проектов на общую сумму $15 млрд. Это первый пакет предложений, все они доступны на специализированном портале", сказал Щеголев, открывая сессию "Центральная России: новые возможности для инвесторов".

Он отметил, что регионы центра России проявили достаточный интерес к поиску новых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Диктуется это тем объемом связей, которые существуют между нашими регионами и инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона и перспективами сотрудничества, которые мы видим. АТР растет экономически значительно быстрее. Правило простое: если хочешь быть лидером, надо работать с лидерами", - добавил полпред президента.

Он привел данные, согласно которым товарооборот регионов ЦФО в 2018 г. с Японией вырос на 21%, с Республикой Корея - на 34%, с Китаем - на 35%.

По словам Щеголева, в июне 2019 г. во время переговоров лидеров РФ и КНР было объявлено о создании нового формата межрегионального сотрудничества между Центральным федеральным округом и северо-востоком Китая.