Памфилова опровергла создание в ЦИК закрытой площадки для политологов

04.09.19 11:49

© РИА Новости. Владимир Песня

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокацией информацию о том, что в ЦИК по просьбе администрации президента создана закрытая электронная площадка для политологов и экспертов в связи с предстоящими выборами 8 сентября.

"ЦИК России официально заявляет, что информация о якобы созданной по инициативе избиркома по просьбе УВП АП (управление внутренней политики администрации президента России - ИФ) закрытой площадки для экспертов и политологов является ложью провокацией", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.

"Никогда не было, нет и не будет никаких закрытых площадок, мы все делаем максимально открыто", - добавила Памфилова.

По ее словам, пострадала сотрудница ЦИК, чьи данные - похожие адреса электронной почты и телефон - были задействованы для организации провокации. "Мы все это передали в соответствующие правоохранительные органы, пусть разбираются", - сказала Памфилова.

Она заявила, что у ЦИК взаимодействует с президентской администрацией, но решения принимает самостоятельно в рамках своей компетенции.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестные от имени сотрудницы ЦИК рассылали по электронной почте предложения зарегистрироваться на "закрытой площадке для экспертов-политологов" в связи с предстоящими 8 сентября выборами. Фрагмент подобного письма показали на большом экране в ходе заседания ЦИК.