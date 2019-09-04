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Путин: РФ и Индия готовят новую редакцию программы по ВТС после 2020 года

© РИА Новости. Григорий Сысоев
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия и Индия готовят новую редакцию программы военно-технического сотрудничества, рассчитанную на период после 2020 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Индия тесно сотрудничают в сфере ВТС, успешно выполняется программа по ВТС до 2020 года. Прорабатывается ее новая редакция еще на ближайшие 10 лет", - сказал Путин на пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди.

Путин подчеркнул, что Россия "не только поставляет в Индию вооружение, вместе с индийскими партнерами налажено производство новейшей продукции военного назначения: реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов Ка-226Т, ракетных ударных систем".

"Ценим достигнутый уровень двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы к его дальнейшему развитию", - сказал президент.

Он напомнил, что в составе индийских ВМС служат многие корабли российского производства, в том числе и авианосец. "Мы посетили с господином Моди судостроительный комплекс "Звезда", где в свое время проходила модернизацию атомная подводная лодка, принятая на вооружение ВМС Индии под названием "Чакра", также осуществлялась и подготовка индийского экипажа подводников", - сказал российский лидер.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

В апреле стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии. Первые поставки фрегатов могут начаться через три года. Кроме того, специалисты завода "Янтарь" будут оказывать содействие в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. По данным индийских СМИ, стоимость этой сделки - около $2,2 млрд.

В марте в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

31 августа на авиасалоне "МАКС-2019" в ФСВТС России заявили, что Россия готова подписать контракт с Индией на совместное производство вертолетов Ка-226, однако рассмотрение предложений по российско-индийскому СП затягивается. В феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил "Интерфаксу", что Москва и Дели согласовали всю техническую часть контракта на 200 вертолетов Ка-226Т, на очереди - коммерческие переговоры.

Россия планирует предложить истребитель МиГ-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

В июле стало известно, что Россия подписала крупные контракты на поставку Индии около тысячи авиационных ракет. Агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

Продукт совместного российско-индийского предприятия "БраМос" - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.

Сообщалось, что в замороженном состоянии находится российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения.

Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на $3,3 млрд на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщило в декабре прошлого года издание India today. Издание отмечало, что индийская сторона согласилась с суммой сделки. По его данным, Дели рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара".

В 2011 году Индия арендовала на 10 лет российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б", переименованную в "Чакра". Общая сумма контракта, включая расходы на обслуживание, составила 2,5 млрд. долл.

На официальном стенде программы "Делай в Индии" на международной промышленной выставке "Иннопром" в 2016 году в Екатеринбурге говорилось, что Индия планирует взять в лизинг две атомные подлодки "Акула-2" с возможностью приобрести их после завершения срока лизинга. На стенде сообщалось об интересе Индии к четырем российским дальним бомбардировщикам Ту-22М3. В материалах сообщалось, что в рамках инициативы "Делай в Индии" на территории этой страны планируется произвести более 1 тыс. танков Т-90С.

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