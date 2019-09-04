Минтранс начнет тесты беспилотных грузовиков на М-11 весной 2020г

04.09.19 12:09

© РИА Новости. Максим Блинов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс готов начать эксперимент по грузовым автоперевозкам беспилотными автомобилями на автодороге М-11 "Москва - Петербург" весной 2020 года, сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Григорий Волков.

"У нас все техзадания подписаны, мы определили участок, на котором все это начнется, сейчас определяемся с технологиями. Я надеюсь, что весной 2020 года мы сможем запустить (тестирование - ИФ)",- сказал Волков журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Отвечая на вопросы, он подтвердил, что промышленную эксплуатацию беспилотных грузовиков планируется запустить в 2022-2023 гг.

Запуском беспилотных грузоперевозок в ближайшие годы может заняться ООО "Национальные телематические системы" (НТС).

"Думаю, за два года мы технически технологию доведем, сделаем ее достаточно безопасной, и нормативно", - сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2019 гендиректор компании Алексей Нащекин.

"Необходимо нормативное регулирование, чтобы выпустить (беспилотники - ИФ) на дороги общего пользования. Мы сейчас с Минтрансом эту работу ведём", - отметил он.

Как сообщалось, в середине августа Минпромторг опубликовал подготовленный проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом появления на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей.

Основными требованиями к дорожно-транспортной инфраструктуре для организации движения беспилотников в документе называются наличие интеллектуальной транспортной системы, платформы по сбору генерируемых автомобилем данных, функционирование системы точного позиционирования на основе спутниковых технологий, наличие цифровой модели дороги на основе высокоточных цифровых динамических дорожных карт и устойчивое покрытие дороги высокоскоростными каналами связи.

Беспилотники также должны быть подключены к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и иметь бортовое устройство записи данных ("черный ящик").

"Основной акцент в сфере развития технологий автоматизированного вождения сосредоточен на нескольких ключевых направлениях, в число которых входят пассажирские перевозки в городах и грузовые перевозки по автомагистралям", - отмечается в тексте проекта.