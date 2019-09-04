Лидерами по реновации в Москве стали Кузьминки, Царицыно и Головинский район

04.09.19 12:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - В настоящее время в разных районах столицы по программе реновации жилья строится 123 дома для переселенцев, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в среду.

"Программа реновации активно развернулась - идет подбор стартовых площадок, а строительство жилья началось во всех округах города. Единовременно в Москве возводится 123 дома", - отметил Бочкарев.

По его словам, наибольшее количество домов возводится на востоке и юго-востоке города - по 20 строений. "Наименьший объем застройки отмечается в "новой" Москве и центре - по два дома, а также в Зеленограде где строится 3 жилых корпуса", - рассказал Бочкарев.

Он отметил, что самыми застраиваемыми реновационным жильем районами являются районы Кузьминки, Царицыно и Головинский, на их долю в общем приходится 23 дома из 123 возводимых в настоящее время. Самый маленький жилой дом в настоящее время строится в районе Метрогородок.

Бочкарев пояснил, что темпы строительства в том или ином районе связаны с целым комплексом причин - наличие свободных "стартовых" площадок, готовность проектов, возможность подключения к инженерным сетям и другими.

Ранее сообщалось, что с момента старта программы смотровые ордера получили около 13 тысяч человек, а до конца года документы будут предоставлены еще нескольким тысячам москвичей.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тыс. квартир.

На данный момент в программу включена 351 "стартовая" площадка для строительства домов общей площадью около 5,1 млн кв.м. В дальнейшем перечень планируется расширить.