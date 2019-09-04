Титов: возвращение РФ в G7 на развитие бизнеса и экономики страны не повлияет

04.09.19 12:20

© РИА Новости. Илья Питалев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов полагает, что возможное возвращение РФ в G7 никак не повлияет на развитие бизнеса и экономики в стране, но подчеркнул полезность любого диалога.

"Я не специалист в политических вопросах, а с точки зрения развития бизнеса и экономики, я думаю, это решается на других площадках. Китай, например, не входит ни в "семёрку", ни в "восьмёрку" не входил, хотя это сегодня не только вторая, но уже по некоторым показателям первая экономика мира, и, конечно, без Китая, честно говоря, ни экономика, ни политика в мире не возможна",- сказал Титов в интервью "Интерфаксу" на ВЭФ-2019 в среду.

Так он ответил на вопрос, стоит ли с точки зрения бизнеса России предпринимать усилия по возвращению в "семёрку" и может ли это как-то повлиять на санкционную политику.

"А если говорить о бизнесменах как гражданах, то мы считаем, что любые формы взаимодействия очень полезны, потому что конфронтация - это последнее, чему можно радоваться в отношениях и с Западом, и с Востоком. Мир очень мал и хрупок для того, чтобы воевать и драться, хоть с оружием в руках, хоть словесными баталиями. Поэтому мы считаем, что открытость и прозрачность - это самое важное, что должно быть", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что включение России в G8 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира. На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон также высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

В Кремле считают, что возвращение в G7 не является самоцелью для России.

"Как таковое участие в "семерке", снова перерождение ее в "восьмерку" не является самоцелью для нашей страны. Потому что если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики, глобальной политики, сейчас это невозможно делать только в формате тех стран, которые составляют "семерку", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что в G7 не представлены ряд крупнейших государств, и с этой точки зрения формат "двадцатки" является более предпочтительным.