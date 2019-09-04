Камчатка подписала соглашение о создании курорта стоимостью 39 млрд рублей

04.09.19 12:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Четырехстороннее соглашение о создании курорта на Камчатке с общим объемом инвестиций 39,2 млрд рублей заключено в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019).

Документ подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, председатель совета директоров компании-инвестора ООО "Парк "Три вулкана" Сергей Бачин и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект "Парк "Три вулкана" предполагает создание курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый.

Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства на территории опережающего развития "Камчатка". ООО "Парк "Три вулкана" готово вложить в курорт 15 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. Государство, в свою очередь, обеспечит транспортную доступность курорта, а также подключение объектов курортной инфраструктуры к сетям.

Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 километрами горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Ожидается, что парк ежегодно будут посещать более 400 тыс. российских и зарубежных гостей.

"Согласно документу, стороны в качестве стратегических партнеров взаимодействуют в целях развития туристического потенциала Камчатского края, его туристской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Планируется создание общих рабочих групп, проведение экспертизы, обмен информацией.

"Создание нового туристического кластера на Камчатке безусловно оживит ее экономику. Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность, привлекательность", - приводятся в сообщении слова Тырцева.

"Создание курорта "Парк "Три вулкана", прежде всего, служит интересам жителей нашего региона - это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, развитие инфраструктуры края. (. . .) Этот проект станет серьезным импульсом для увеличения туристического потока на наш полуостров" - цитирует пресс-служба Илюхина.

"Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств", - приводятся в сообщении слова Бачина.

Догузова, в свою очередь, отметила, что, благодаря созданию курорта, турпоток на Камчатку может увеличиться в разы.

"По данным агентства, новый туристический кластер к 2037 году будет привлекать до 460 тыс. новых туристов. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 млрд рублей", - подчеркнула Догузова.

Как сообщалось, ООО "Парк "Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке зарегистрировали группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Бачина. Доли "Интерроса" и партнеров в новой компании составляют 70% и 30% соответственно.

Бачин курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Среди них - горный курорт "Роза Хутор" в Сочи, курорт "Завидово" в Тверской области, курорт "Ярославское взморье" в Ярославской области.