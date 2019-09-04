ФАС оштрафовала 4 фармкомпании за картельный сговор при закупках в Краснодарском крае

04.09.19 12:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области привлекло ГУП КК "Кубаньфармация", ООО "Фармсервис", ООО "Фармцентр" и ООО "Севастопольфармация" к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму почти 115 млн рублей за организацию картельного сговора, сообщается на сайте ФАС России.

Как говорится в пресс-релизе, по результатам рассмотрения дела УФАС признало данные компании нарушителями п. 2 ч. 1 ст. 11 "Закона о защите конкуренции". В ходе рассмотрения дела было установлено, что они заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

На основании принятого решения к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа привлечены все юридические лица - участники картеля, а также руководители компаний. Так, на ООО "Фармсервис" наложен штраф в размере 50,106 млн рублей, ГУП КК "Кубаньфармация" - 49,755 млн рублей, ООО "Фармцентр" - 10,342 млн рублей, ООО "Севастопольфармация" - 4,751 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского УФАС, 31 закупку на общую сумму 170 млн рублей проводили медицинские и лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края в период с 31 апреля 2016 года по 31 декабря 2018 года.

"ФАС России проводила выездную проверку, в ходе которой были изъяты документы. Их передали на рассмотрение в ростовское УФАС России, так как у нас создан отдел по борьбе с картелями, который ведет дела по данным спорам на юге России", - сказал представитель УФАС.