На шаг ближе: РФ нашла новые доказательства, подтверждающие право на арктический шельф
  
Прибыл с проверкой: Путин рассказал, что будет на месте пострадавших от паводка домов в Тулуне
   
"Зеленый свет": Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать "Фризиум" в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
04.09.19 12:47

Система tax free будет автоматизирована в ближайшее время

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Система tax free будет автоматизирована в ближайшее время, сообщил в интервью "Россия-24" руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в рамках Восточного экономического форума.

"Пока все это (оформление возврата НДС) происходит в бумажном, ручном режиме. В ближайшее время мы создадим информационную систему, которая свяжет магазины tax free, оператора, ФТС и ФНС. При продаже товара будет пробиваться чек с соответствующим штрих-кодом, и при убытии иностранца к себе на родину или при выезде вообще мы будем этот штрих-код считывать, проставлять отметку фактического выбытия товара, и по электронным каналам связи все будет передаваться ФНС и операторам", - сказал он.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

"Мы считаем, что тот эксперимент, который был запущен перед Чемпионатом мира по футболу, проходит в штатном режиме, особых системных проблем нет", - отметил глава ФТС.

По его словам, за это время было оформлено 74 тыс. чеков tax free.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

По данным, которые приводил Минпромторг, на конец 2018 года реализация товаров с услугой tax free была возможна в 385 магазинах 86 организаций розничной торговли РФ.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.09.19 16:57
Фигурант "дела 27 июля" Коваленко, бросивший урну в росгвардейца, получил три года шесть месяцев колонии
.
  04.09.19 14:43
Москва подписала декларацию о снижении выбросов парниковых газов
.
  04.09.19 14:02
Глава Мосгоризбиркома Горбунов заявил о готовности к выборам в Мосгордуму
.
  04.09.19 13:32
Африканские страусы появились в Московском зоопарке
.
  04.09.19 13:00
Кирилл Жуков получил 3 года колонии за попытку сорвать шлем с росгвардейца на протестной акции
.
  04.09.19 12:16
Лидерами по реновации в Москве стали Кузьминки, Царицыно и Головинский район
.
  04.09.19 11:49
Памфилова опровергла создание в ЦИК закрытой площадки для политологов
.
  04.09.19 10:30
Иски о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд руб. отложены на 17 сентября
.
  04.09.19 10:00
Москвичей на Дне города научат ткать на станке и мастерить глиняные игрушки
.
  04.09.19 09:42
В Москве стартовала вакцинация от гриппа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket