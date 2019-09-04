04.09.19 12:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Система tax free будет автоматизирована в ближайшее время, сообщил в интервью " Россия-24 " руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в рамках Восточного экономического форума.

"Пока все это (оформление возврата НДС) происходит в бумажном, ручном режиме. В ближайшее время мы создадим информационную систему, которая свяжет магазины tax free, оператора, ФТС и ФНС. При продаже товара будет пробиваться чек с соответствующим штрих-кодом, и при убытии иностранца к себе на родину или при выезде вообще мы будем этот штрих-код считывать, проставлять отметку фактического выбытия товара, и по электронным каналам связи все будет передаваться ФНС и операторам", - сказал он.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

"Мы считаем, что тот эксперимент, который был запущен перед Чемпионатом мира по футболу, проходит в штатном режиме, особых системных проблем нет", - отметил глава ФТС.

По его словам, за это время было оформлено 74 тыс. чеков tax free.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

По данным, которые приводил Минпромторг, на конец 2018 года реализация товаров с услугой tax free была возможна в 385 магазинах 86 организаций розничной торговли РФ.