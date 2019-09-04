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04.09.19 12:57

Левитин предложил вернуть в РФ массовые занятия физкультурой

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Помощник президента РФ Игорь Левитин предлагает вернуться к массовым занятиям физкультурой и спортом.

"Президентом принято решение, оно отмечено в указе, что не менее 55% населения страны должны иметь доступ к спортивным объектам, это около 80 млн человек. Нам необходимо вернуться к тому доступу к физкультуре, который когда-то был в нашей великой стране. Потому что сегодня не все граждане нашей страны постоянно могут заниматься физкультурой и спортом", - сказал Левитин, выступая на сессии "Олимпизм и АТР: взаимное влияние" Восточного экономического форума в среду.

"В России физической культуре и спорту уделяется большое внимание, лично президент возглавляет совет по спорту", - сказал он.

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