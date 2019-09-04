Кирилл Жуков получил 3 года колонии за попытку сорвать шлем с росгвардейца на протестной акции

04.09.19 13:00

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Жукова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья), и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Мария Сизинцева.

Согласно фабуле дела, Жуков 27 июля в центре Москвы ударил в голову потерпевшего - сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, в результате чего тот "испытал физическую боль".

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Жукову в качестве наказания четыре с половиной года колонии общего режима.

Защита Жукова настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия объективных доказательств того, что потерпевший гвардеец испытал боль.

Приговор будет обжалован защитой.

Как сообщалось, во вторник Тверской суд приговорил к реальным срокам лишения свободы двух фигурантов "дела 27 июля" - Данилу Беглеца и Ивана Подкопаева - по обвинению в насилии над полицейскими и росгвардейцами. Первый получил два года колонии общего режима, второй - три.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.