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04.09.19 14:59
Минобороны РФ подтвердило гибель двух летчиков в катастрофе Су-25 на Ставрополье
"Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов", - отмечается в сообщении.
"Летчики не успели катапультироваться", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил "Интерфаксу, что погибшие летчики проходили службу в Буденновске.
"Оба проходили службу в части в Буденновске (в 368 авиационном штурмовом полку - ИФ). Один из них - майор, уроженец Таганрога, второй - капитан, уроженец города Горки, Беларусь", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что работы на месте крушения штурмовика продолжаются.
"Пока все фрагменты воздушного судна не будут извлечены, работы продолжаются. Прилегающая территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, парашют, которые вчера видели с вертолета, оказался не парашютом летчика, а частью тормозного парашюта штурмовика.
"Изначально была выдвинута версия о том, что это парашюты летчиков, и, в таком случае оставались надежды, что они живы. Как выяснилось, это был фрагмент из контейнера тормозного парашюта судна", - пояснил источник.
Накануне Минобороны РФ сообщило о крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета.
Военные сказали, что для поиска двух летчиков была организована поисково-спасательная операция.
"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сказали в военном ведомстве.
Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач". Экипаж - два летчика.
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