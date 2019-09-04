Минобороны РФ подтвердило гибель двух летчиков в катастрофе Су-25 на Ставрополье

04.09.19 14:59

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Два летчика погибли при крушении учебно-боевого самолета Су-25 на Ставрополье, они не успели катапультироваться, сообщили в Минобороны России.

"Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов", - отмечается в сообщении.

"Летчики не успели катапультироваться", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил "Интерфаксу, что погибшие летчики проходили службу в Буденновске.

"Оба проходили службу в части в Буденновске (в 368 авиационном штурмовом полку - ИФ). Один из них - майор, уроженец Таганрога, второй - капитан, уроженец города Горки, Беларусь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы на месте крушения штурмовика продолжаются.

"Пока все фрагменты воздушного судна не будут извлечены, работы продолжаются. Прилегающая территория оцеплена", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, парашют, которые вчера видели с вертолета, оказался не парашютом летчика, а частью тормозного парашюта штурмовика.

"Изначально была выдвинута версия о том, что это парашюты летчиков, и, в таком случае оставались надежды, что они живы. Как выяснилось, это был фрагмент из контейнера тормозного парашюта судна", - пояснил источник.

Накануне Минобороны РФ сообщило о крушении штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета.

Военные сказали, что для поиска двух летчиков была организована поисково-спасательная операция.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сказали в военном ведомстве.

Су-25УБ - учебно-боевая версия штурмовика Су-25 "Грач". Экипаж - два летчика.