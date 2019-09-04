Петербуржцы смогут привиться новой вакциной от гриппа только за свой счет

04.09.19 13:08

© РИА Новости. Николай Хижняк

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Для бесплатной вакцинации от гриппа в этом сезоне в Петербурге будет применяться трехвалентная вакцина, новую четырехвалентную можно будет приобрести самостоятельно.

Как сообщил старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров журналистам в среду, основной вакциной, как и в прошлом сезоне, станет трехвалентная, которая доказала свою эффективность. Он отметил, что постепенно ее (содержит штамм вируса гриппа А и один штамм вируса гриппа В) будет заменять четырехвалентная, которая содержит по два штамма гриппа вируса А и В.

Со своей стороны начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что массовой вакцинации новой вакциной в этом сезоне не будет.

"Четырехвалентная вакцина есть, она создана еще в прошлом году, некоторые желающие уже привились, хорошо ее перенесли. Но, к сожалению, на сегодня ее нет в достаточном количестве, чтобы охватить прививкой 45% населения РФ, поэтому она будет распространяться как коммерческая, ее можно будет купить, она несколько дороже трехвалентной, но у нее доступная цена. Это вполне по силам предприятиям, организациям, учреждениям, которые хотят надёжно защитить своих сотрудников", - сказала специалист.

В свою очередь замдиректора по международном отношениям Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Игорь Красильников отметил, что прежняя вакцина способна защитить от прогнозируемых типов гриппа.

"Разница между трехвалентной и четырехвалентной вакциной в одном штамме гриппа типа В. В данном случае, по прогнозам ВОЗ, как и в прошлом году, у нас будет превалировать грипп А, поэтому разница между защитой будет в этом году несущественна", - сказал он.

Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом от гриппа групп высокого риска, к 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.

4 сентября в России дан старт сезонной вакцинации от гриппа.