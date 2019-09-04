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04.09.19 13:10

Более 200 семей переселенцев получат жилищные сертификаты в Северной Осетии

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Утвержден список получателей государственных жилищных сертификатов на 2019 год в Северной Осетии, сообщил министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев в среду.

"Социальной поддержкой на приобретение жилья решено обеспечить 208 семей, признанных вынужденными переселенцами на 587,2 млн рублей, а также две семьи пострадавших в результате радиационной аварии, на 5,9 млн рублей, и одну семью, выехавшую из районов Крайнего Севера, на 3 млн рублей", - сказал Касаев на заседании правительства Северной Осетии.

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики сообщает, что в 2018 году жилищные сертификаты получили 488 семей вынужденных переселенцев, и в 2019 году за первое полугодие выдано более 400 сертификатов.

Жилищные сертификаты предоставляются в рамках реализации целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

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