Российские резчики по дереву соберутся на фестиваль скульптуры под Тюменью

04.09.19 13:14

© РИА Новости. Наталья Айриян

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" пройдет 13-20 сентября в селе Уват Тюменской области.

"В фестивале примут участие резчики по дереву из городов Уральского федерального округа, а также из Удмуртии, Мордовии, Алтайского края и Московской области", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" в среду пресс-секретарь районной администрации Виктория Малыгина.

По ее словам, все желающие смогут посмотреть на работу скульпторов.

"В этом году они будут вырезать из дерева композиции на тему "Легенды земли Уватской", - отметила Малыгина.

Она также добавила, что все созданные в рамках фестиваля скульптуры останутся в Уватском районе.