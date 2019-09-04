В Волгоградской области выявлен новый очаг АЧС

04.09.19 13:17

© РИА Новости. Александр Кондратюк

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Новый случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Камышинском районе Волгоградской области, сообщает комитет ветеринарии области в среду.

"Заболевание выявлено в личном подсобном хозяйстве в селе Лебяжье. Специалисты ветеринарной службы принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. На территории введен карантин", - уточняется в сообщении.

В зону карантина включены пять сел, в которых расположены два подворья, где содержатся 110 свиней.

"С начала года это - девятый случай вспышки АЧС (в Волгоградской области - ИФ). На остальных территориях (Волгоградской области - ИФ) карантин уже снят", - уточняет ветеринарная служба.