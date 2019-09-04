|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.09.19 13:32
Африканские страусы появились в Московском зоопарке
"Страусы перенесли переезд достаточно легко. Хотя период адаптации шел не совсем гладко. Нашим орнитологам потребовалось немало времени, чтобы птицы стали относиться к ним с доверием, вести себя спокойно и дружелюбно. (...) В общей сложности адаптация наших страусов заняла около двух месяцев. Сейчас птицы привыкли к новому вольеру, ухаживающим за ними сотрудникам и вниманию публики", - говорится в сообщении.
Страусы родились в июне 2018 года, уточняется в сообщении. Рост самца превышает 180 см.
"Страусы очень энергичны и любознательны. Еще одна их отличительная черта - прожорливость. Ежедневный рацион этих птиц включает свежие овощи и фрукты, специальные комбикорма, ивовые веники. Также страусы с удовольствием щиплют молодую траву. Любой объект, попадающий в вольер этих животных, моментально привлекает их внимание. Порой страусы могут заглотить тот или иной предмет целиком, толком не разобравшись в том, что это", - сообщается на сайте.
В закрытый вольер пернатые переедут не раньше конца октября, уточняется в сообщении. А если зима будет не слишком морозной, то порой их можно будет увидеть гуляющими на свежем воздухе.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket