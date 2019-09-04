Африканские страусы появились в Московском зоопарке

04.09.19 13:32

Фото с сайта Московского зоопарка

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Самец и две самки африканского страуса переведены в вольер на новой территории Московского зоопарка после четырехнедельного карантина, сообщает сайт столичного зоосада.

"Страусы перенесли переезд достаточно легко. Хотя период адаптации шел не совсем гладко. Нашим орнитологам потребовалось немало времени, чтобы птицы стали относиться к ним с доверием, вести себя спокойно и дружелюбно. (...) В общей сложности адаптация наших страусов заняла около двух месяцев. Сейчас птицы привыкли к новому вольеру, ухаживающим за ними сотрудникам и вниманию публики", - говорится в сообщении.

Страусы родились в июне 2018 года, уточняется в сообщении. Рост самца превышает 180 см.

"Страусы очень энергичны и любознательны. Еще одна их отличительная черта - прожорливость. Ежедневный рацион этих птиц включает свежие овощи и фрукты, специальные комбикорма, ивовые веники. Также страусы с удовольствием щиплют молодую траву. Любой объект, попадающий в вольер этих животных, моментально привлекает их внимание. Порой страусы могут заглотить тот или иной предмет целиком, толком не разобравшись в том, что это", - сообщается на сайте.

В закрытый вольер пернатые переедут не раньше конца октября, уточняется в сообщении. А если зима будет не слишком морозной, то порой их можно будет увидеть гуляющими на свежем воздухе.